I cittadini denunciano, la Polizia locale e Carabinieri arrestano pusher. Viaggiava in bus tra Sampierdarena e Commenda

Un arresto per spaccio e il sequestro di 91 dosi di sostanza stupefacente e 900 euro in contanti: è questo il risultato di una operazione congiunta del Nucleo Centro storico della Polizia locale e del Nucleo operativo dei Carabinieri di Genova Centro, avvenuta il 13 marzo tra via Sampierdarena e via Cantore

A finire agli arresti è stato un 23enne, segnalato alle forze dell’ordine da più residenti, per una frenetica attività di spaccio, esercitata anche all’interno della sua abitazione.

Gli uomini della Polizia locale e dei carabinieri si sono appostati in via Sampierdarena aspettando i movimenti dell’uomo e una volta uscito lo hanno pedinato fino in via Cantore e poi seguito a bordo di un autobus di linea.

In zona Commenda l’uomo è stato visto consegnare un pacchetto ad un connazionale, per poi risalire sull’autobus verso casa. Ed è proprio a bordo del bus 18 che gli agenti in borghese lo hanno fermato e perquisito: indosso aveva 12 dosi di eroina e 10 di cocaina, 900 euro in contanti e la chiave di un appartamento.

Polizia locale e Carabinieri hanno verificato che la chiave aprisse l’appartamento di via Sampierdarena, dove hanno sequestrato altre 48 dosi di eroina e 21 di cocaina, per un totale di 473 grammi, e vario materiale di confezionamento.

A seguito del fotosegnalamento l’uomo risultava avere numerosi alias forniti in vari controlli di Polizia nel territorio di Genova; risultava anche gravato da precedenti penali specifici relativi allo spaccio e raggiunto da un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per un anno e 10 mesi di reclusione. L’uomo è stato accompagnato nel carcere di Marassi.

