Vento forte, sulla A10 chiuso il transito a telonati, furgonati e caravan tra l’allacciamento con la A26 e Varazze

Vento con raffiche fino a 74 km/h a Multedo, 60 km/h a Pra’-Branega. In città, al Peralto albero caduto sulla carreggiata

Dalle 10:00, sulla A10 Genova-Savona si segnalano forti raffiche di vento, motivo per il quale è stato necessario disporre il divieto di transito a telonati, furgonati e caravan nel tratto compreso tra l’allacciamento con l’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Varazze in entrambe le direzioni.

Si registrano inoltre 4 km di coda in direzione Genova, in corrispondenza di un cantiere per lavori di ammodernamento della galleria Castello I all’altezza del km 19,7, per consentire i quali il traffico transita su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

Ulteriori rallentamenti si segnalano sulla stessa A10 e in A26 in direzione Nord all’altezza del cantiere per la galleria Manfreida, dove però, grazie all’impiego del road zipper, è stata riprisitinata una corsia aggiuntiva al traffico.

Sulla A12 Genova-Rosignano – perdita di carico nel tratto compreso tra Svincolo Recco (Km 22,8) e Svincolo Genova Nervi (Km 11,5) in direzione Genova dalle 10:05.

