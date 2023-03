Il Museo dell’acciaio a Villa Serra di Cornigliano avrà simulatori per la formazione dei giovani che cercano occupazione nell’industria

Tursi: «Per l’adesione dalla Fondazione costituente il Comune verserà solo una quota iniziale di 30.000 euro, che ha avuto il via libera da parte dei Revisori dei Conti»

Il nuovo Museo dell’acciaio sarà a Villa Serra di Cornigliano e ospiterà laboratori e simulatori per la saldatura sul carro ponte per la formazione di giovani genovesi che vogliano trovare uno sbocco occupazionale nel comparto della grande industria. È quanto emerso durante la commissione VI, questa mattina, convocata per illustrare l’adesione del Comune di Genova come socio fondatore della costituenda Fondazione Museo dell’acciaio.

In commissione è intervenuto l’assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro Mario Mascia. Inoltre, hanno partecipato come auditi i rappresentanti delle sigle sindacali del comparto metalmeccanico e l’artista Graziano Cecchini.

«Su preciso input del sindaco Bucci, il Comune ha espresso la volontà di far parte della nascente Fondazione del Museo dell’acciaio a Cornigliano – ha detto l’assessore Mascia – crediamo in questo progetto perché mette in linea tutti i significati dell’acciaio, dalla sua strategicità dal punto di vista industriale e occupazionale fino al suo impiego nell’arte, nell’innovazione e nel rispetto ambientale. Il nuovo Museo quindi non sarà solo un polo culturale per la storia della siderurgia genovese, attrattivo per turisti e visitatori, ma anche un’occasione di rilancio del quartiere di Cornigliano».

«La città avrà una grande ricaduta dal punto di vista dell’interesse pubblico perché questa iniziativa interseca la storia, l’impatto della siderurgia sulla città ma soprattutto il valore dell’acciaio anche come collante delle comunità territoriali» ha concluso l’assessore Mascia.

