Autoarticolato rompe il serbatoio, gasolio sulla carreggiata in A10 e in città

Alle 5:15 il mezzo è stato fermato dalla Polizia locale dopo che aveva disperso la sostanza oleosa su Melen, strada Guido Rossa, rotatoria via san Giovanni d’Acri, rotatoria Tenco

L’autista ha spiegato che il mezzo aveva subito la rottura del serbatoio a causa di un ostacolo contro cui ha scontrato sull’autostrada A10. Per le strade cittadine è partita la bonifica.



Al momento non ci sono ripercussioni in autostrada per l’incidente occorso al mezzo pesante, ma sono in atto code per lavori o traffico intenso. Ecco la situazione.

In A7 coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

In A10

Direzione Ventimiglia

Coda di 2 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori; coda di 1 km tra Celle Ligure e Albisola per lavori

Direzione Genova

Coda di 3 km tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per lavori; coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso.

In A12 GENOVA-ROMA

Direzione levante

Coda di 2 km tra Recco e Rapallo per lavori

In A26 VOLTRI-GRAVELLONA TOCE

Direzione Gravellona Toce

Coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

