Incidente in Ansaldo, domani sciopero e assemblea alle 9:30 sotto la direzione aziendale

Fim, Fiom e Uilm: «Simone, operaio ferito, lavorava a una macchina di 43 anni fa, senza telecamere né sensori. Se non fossero intervenuti altri operai la macchina avrebbe continuato a lanciare pezzi. Le portinerie di Fegino e di via Trenta Giugno chiuse (per motivi economici, cioè per risparmiare) non hanno agevolato l’immediato soccorso del 118»

«Un grave infortunio oggi è accaduto nel reparto Meme : un operaio di 37 anni si trova ora al S. Martino in codice rosso, in coma farmacologico, intubato – scrivono le Rsu di Ansaldo Energia -. Un pezzo metallico si è staccato dalla macchina utensile su cui lavorava travolgendo le paratie e colpendolo sulla testa scaraventandolo in terra. La scena a cui abbiamo assistito è stata da togliere il fiato. Saranno la magistratura e gli organi competenti a fare chiarezza sull’accaduto. Noi però diciamo con forza questo: la macchina su cui lavorava Simone è del 1979: una macchina di 43 anni fa!!! Tanto vecchia da non avere ne telecamera e ne sensori sulla parte centrale delle paratie. Se non fossero intervenuti altri operai a schiacciare il fungo di emergenza la macchina avrebbe continuato a lanciare pezzi. Aggiungiamo che le portinerie di Fegino e di Via Trenta Giugno chiuse (per motivi economici, cioè per risparmiare) non hanno agevolato l’immediato soccorso del 118. Questa è la triste realtà in Ansaldo Energia a dispetto di grandi proclami su investimenti e rilancio. Per non subire passivamente tutto ciò si dichiara sciopero domani mercoledì 22 dalle ore 9:30 con appuntamento sotto la direzione aziendale».

Mi piace: Mi piace Caricamento...