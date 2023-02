Code fino a 3 km per cantieri in autostrada e per l’accesso al porto da Cavour. Chiusa la strada del Fasce per riprese cinematografiche

Sulla SP67 del Monte Fasce – transito temporaneamente sospeso a causa di riprese cinematografiche nel tratto compreso tra l’incrocio Apparizione-via Monte Fasce e l’Incrocio SP71-Cretti (Km 13,4) in entrambe le direzioni dalle 06:00 alle 18:00 del 21 febbraio 2023. Interessati tratti saltuari dal km 10+000 al km 11+000

A7 Milano-Serravalle-Genova: coda in uscita al casello di Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

A10: Genova-Savona-Ventimiglia: coda di 3 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori in direzione ponente; coda di 2 km tra Varazze e Albisola per lavori, ancora in direzione ponente.

A12 Genova-Rosignano: coda di 1 km tra Chiavari e Rapallo per lavori in direzione ponente; coda di 1 km tra Recco e Rapallo per lavori in direzione levante.

A26 Voltri-Gravellona Toce: coda di 1 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

In città code per l’accesso al varco di piazza Cavour, in via Tolemaide, via Invrea e via Canevari, in via Cantore e a Voltri, in entrambe le direzioni.





