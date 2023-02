Intonaco cade da un palazzo di via Ponte Reale, per due ore strada chiusa al transito pedonale

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la facciata. L’area della strada corrispondente al crollo è stata transennata

intorno alle 13:40, la polizia locale è stata chiamata a intervenire in via al Ponte Reale, nel centro storico, a causa di una caduta di parti di intonaco da uno dei palazzi. La pattuglia del nucleo Centro Storico dell’Unità Operativa centro è intervenuta sul posto per deviare il transito pedonale sul lato opposto della strada in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco.

Dopo aver preso le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza dei passanti, gli agenti hanno chiuso la zona per consentire ai Vvf di mettere la messa in sicurezza l’area. La chiusura del transito pedonale è durata dalle 14:55 alle 16:40, in modo da garantire il posizionamento dell’autoscala necessaria ai pompieri per rimuovere i frammenti di intonaco pericolanti.

Per prevenire ulteriori incidenti, è stata messa in opera una recinzione temporanea con transenne che delimita la zona dove si è verificata la cadura dei calcinacci per evitare che i passanti possano avvicinarsi all’area e correre il rischio di essere colpiti da eventuali cadute di materiale.

