Palazzo Reale e Palazzo Spinola, domenica 19 febbraio apertura straordinaria dalle 13:30 alle 19:00

Inoltre alle ore 17.30 a Palazzo Reale ultima visita guidata dedicata all’amore nella settimana di San Valentino: si inizia dal mito, con le sculture di Filippo Parodi raffiguranti le Metamorfosi, giovani e ninfe trasformati dagli dei in elementi naturali, per arrivare alla vicenda d’amore di Clorinda salva Olindo e Sofronia. Il grande dipinto di Luca Giordano è dedicato all’episodio della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, nel quale l’amore salva i due protagonisti dalla morte

Con un unico biglietto intero di € 10 o ridotto di € 2 per cittadini UE tra i 18 e i 25 anni oppure gratuito per gli under 18 sarà possibile visitare dalle ore 13.30 alle ore 19.00 sia Palazzo Reale, con il suo atrio monumentale, il cortile d’onore, il giardino pensile e i suoi ambienti di rappresentanza dalla Sala del Trono, al Salone da Ballo e alla Sala delle Udiente (la Galleria degli Specchi attualmente è in restauro e non è accessibile al pubblico), sia Palazzo Spinola, una dimora storica perfettamente conservata nelle sue sale di aspetto sei-settecentesco, con gli arredi e i dipinti che custodisce da secoli.

Domenica 19 febbraio 2023, sarà anche l’ultimo giorno per i visitatori di Palazzo Reale e di Palazzo Spinola di poter partecipare al social contest “Cogli l’amore a Palazzo!”: immortalare un’opera, un gesto, un bacio nei due palazzi per poi pubblicare l’immagine sul proprio canale Instagram taggando @palazzorealegenova o @palazzospinola in modo da poter essere condivisa nelle stories dell’account ufficiale dei musei. I due autori delle immagini migliori di Palazzo Reale e Palazzo Spinola riceveranno in dono la Card annuale di Musei Nazionali di Genova che gli consentirà di accedere gratuitamente per un anno a Palazzo Reale e Palazzo Spinola. Prenotazione consigliata a palazzorealegenova@cultura.gov.it.

In occasione della Festa del Carnevale, sabato 18 febbraio nell’atrio di Palazzo Spinola dalle 14.00 alle 19.00, sarà possibile scattare foto in maschera entrando nella ricostruzione di un’antica portantina. Mentre domenica 19 febbraio a Palazzo Reale, dalle 14.00 alle 18.00, la carrozza esposta al piano terra sarà eccezionalmente aperta, per fare da sfondo alle foto in costume.

Il biglietto unico può essere usufruito entro l’anno dall’emissione. Se il visitatore non riesce a visitare uno dei due palazzi negli stessi giorni può conservarlo per poi usarlo nei mesi successivi.

Ingresso:

€ 10,00: intero valido per Palazzo Reale + Palazzo Spinola;

€ 2,00: ridotto cittadini UE tra i 18 e i 25 anni;

Gratuito: under 18

Mi piace: Mi piace Caricamento...