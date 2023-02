Endopank, a Nervi una panchina gialla per sensibilizzare sull’endometriosi

Stamattina l’inaugurazione nell’area giochi dei parchi. L’endometriosi è una malattia ginecologica cronica per la quale ad oggi non esistono cure che portino alla completa guarigione ed il cui ritardo diagnostico può causare danni invalidanti

L’area giochi dei parchi di Nervi da questa mattina ospita una panchina gialla del progetto “Sediamoci sul giallo: Endopank” ideato dall’associazione no profit “La voce di una è la voce di tutte” (www.lavocedellendometriosi.it) per sensibilizzare sull’endometriosi, una patologia causata dalla presenza di mucosa endometriale in sede extrauterina. È una malattia ginecologica cronica per la quale ad oggi non esistono cure che portino alla completa guarigione ed il cui ritardo diagnostico può causare danni invalidanti. In Italia, secondo i dati del Ministero della Salute, colpisce il 10-15% delle donne in età fertile.

All’inaugurazione è intervenuta l’assessore comunale alle politiche sociali Lorenza Rosso: «Conoscenza e prevenzione sono essenziali per evitare l’insorgere di patologie che, se non correttamente trattate e gestite, possono essere particolarmente gravi e condizionare negativamente la vita delle persone – ha spiegato -. Scopo di questa panchina gialla non è solo sensibilizzare chi non conosce l’endometriosi ma, soprattutto, motivare le donne a rivolgersi in tempo a professionisti specializzati».

All’evento erano presenti anche Federica Fazzari, attivista per endometriosi e fertilità e le tutor dell’organizzazione “La Voce di Una è la Voce di Tutte”.

