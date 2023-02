Bando a veicoli Euro 3, Confesercenti: «Troppo poco preavviso, deroghe per chi usa il mezzo per lavoro»

Un’ordinanza del Comune di Genova ha disposto il divieto di circolazione a partire dal 1º marzo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, per tutti i veicoli privati Euro 1 e per quelli ad uso commerciale Euro 3. Paolo Barbieri, segretario dell’associazione: «Esentare i veicoli commerciali e prevedere, contestualmente, degli incentivi dedicati alle imprese per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni, come è stato fatto in Piemonte»

Un provvedimento arrivato però con troppo poco preavviso per consentire agli interessati di mettersi in regola, come spiega il direttore di Confesercenti Genova, Paolo Barbieri: «C’è molta preoccupazione tra tutti gli operatori commerciali che usano un veicolo da lavoro, dagli ambulanti ai fruttivendoli: visto il pochissimo preavviso e le cifre ingenti necessarie a rinnovare il parco mezzi, questa misura risulta infatti essere fortemente punitiva per le piccole e medie imprese che già si trovano ad affrontare una crisi energetica senza precedenti e, quindi, con poche risorse a disposizione per ulteriori investimenti».

«La proposta che viene dalle categorie – prosegue Barbieri – è dunque quella di esentare dal divieto di circolazione quanti utilizzino mezzi commerciali nello svolgimento della propria attività e per il proprio sostentamento e di prevedere, contestualmente, degli incentivi dedicati alle imprese per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni, sull’esempio di quanto fatto dalla Regione Piemonte. Su questo è in atto un dialogo costruttivo con l’amministrazione comunale, che speriamo porti, a breve, a delle soluzioni condivise».

«Abbiamo inoltre già richiesto alla Regione di adeguare il bando cassa commercio su questo tema, prevedendo il fondo perduto per rinnovare i mezzi», conclude il direttore di Confesercenti.

