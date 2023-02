Il Comune sospende le licenze al franchisee di Taffo a Genova per non conformità rispetto ai requisiti della legge regionale

L’azienda, la Goodby, avrebbe comunicato nella Scia di non avere i requisiti previsti in termini di consistenza di personale, mezzi e dotazione, ma di avvalersi, come è consentito dalla norma, di un’altra azienda. Per ora ha utilizzato i servizi di una piccola azienda genovese che però, sempre a norma di legge regionale, non avrebbe uomini e mezzi in numero tale da poter offrire il servizio a terzi

Non ha portato benissimo all’azienda genovese che conduce qui il franchising dal colosso delle onoranze funebri Taffo l’inaugurazione scaramantica il lunedì 13 gennaio. Nel corso dei normali controlli per verificare la corrispondenza delle autocertificazioni presentate nella Scia sarebbe emerso che non sarebbero soddisfatti alcuni dei requisiti previsti dalla legge regionale per quanto riguarda le onoranze funebri. L’azienda potrà operare per qualche giorno per smaltire i contratti già acquisiti e non mettere in difficoltà le famiglie richieste. Poi, per tornare ad operare, dovrà integrare direttamente i requisiti richiesti o procurarsi presso altre aziende del settore che abbiano i requisiti i servizi previsti.

A fine novembre gli uffici del Commercio del Comune di Genova hanno rilasciato la società che opera per conto della Taffo funeral services a Genova la Scia-Segnalazione certificata di inizio attività per vendita prodotti.

A gennaio la stessa società ha fatto richiesta e ottenuto la licenza di Agenzia di affari dagli uffici del Commercio.

Già a marzo 2022, quando gli uffici del Commercio avevano avuto un primo contatto con il titolare dell’azienda, era stato comunicato che, oltre alle pratiche di competenza del Commercio, si sarebbero dovute avviare le pratiche con Servizi civici come da Legge regionale 10 luglio 2020, nº 15 disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione. In questi giorni, al momento della presentazione della documentazione ai Servizi civici del Comune di Genova, la società indicata dalla Taffo per effettuare il trasporto funebre è risultata mancante dei requisiti di legge sopra citati (sul personale e mezzi di trasporto necessari per fornire il servizio ausiliario).

Il permesso a svolgere l’attività pertanto sarà rilasciato quando l’operatore per conto della Taffo del trasporto funebre risulterà avere i requisiti indicati dalla norma regionale o verrà scelto dalla Taffo un altro operatore di trasporto funebre in regola con le prescrizioni di legge. Per evitare disagi alle famiglie che hanno già prenotato un servizio con l’operatore, i Servizi civici del Comune hanno concesso una deroga per espletare le prenotazioni.

Cosa dice la legge regionale

La legge regionale nº15 del 10 luglio 2020 dispone che ogni azienda che richiede la Scia a un Comune abbia la «disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, quali: almeno un carro funebre in proprietà, ovvero acquisito mediante contratto di noleggio per un periodo minimo di tre anni ovvero contratto di leasing, in grado di circolare senza limitazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera; un’autorimessa per ogni Comune, con popolazione superiore a 30.000 abitanti, in regola con le disposizioni di legge; una sede o filiale dotata di area riservata e spazio espositivo, idonea alla trattazione degli affari amministrativi, alla vendita di cofani ed altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, ubicata nel Comune ove viene presentata la Scia e regolarmente aperta al pubblico; disponibilità diretta di un direttore tecnico, in possesso dei requisiti formativi, con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente con il soggetto titolare di Scia, anche coincidente con il legale rappresentante o titolare dell’impresa, dotato di poteri direttivi e responsabile dell’attività funebre; disponibilità continuativa di ulteriore personale occupato con funzioni di necroforo, con minimo di quattro addetti, con regolare contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge stipulato direttamente con il soggetto titolare di Scia ed in possesso di previsti requisiti svolga funzione di necroforo, può essere computato nel numero dei quattro necrofori.

I requisiti relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso contratti di appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale, con un altro soggetto in possesso dell’autorizzazione all’attività funebre o ricorrendo all’attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi o di società consortili ai sensi del Codice civile. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività funebre nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza e del lavoro. Qualora i requisiti siano ottenuti con le suddette forme contrattuali, deve esserne effettuata comunicazione ai comuni in cui si trovano le sedi e data evidenza alla clientela e nell’atto del conferimento del mandato allegando specifica documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere.

I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l’attività funebre ad altre imprese funebri con i contratti citati dovranno dimostrare la disponibilità diretta e continuativa dei requisiti strutturali ed organizzativi congrui al volume di lavoro richiesto, con un minimo numero di otto addetti necrofori in possesso dei requisiti formativi con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente e numero tre carri funebri. Dovranno inoltre possedere per ogni quattro contratti sottoscritti, ulteriori rispetto ai primi dieci, almeno quattro addetti assunti con regolare contratto di lavoro continuativo e permanente e un’auto funebre, oltre la dotazione minima prevista.

Le licenze ottenute attraverso Scia dalla Goodby per aprire l’attività sono due: una per il commercio del materiale funebre e di altri accessori funebri, meramente commerciale, l’altra per l’esercizio delle attività legate alle esequie, dalla composizione della salma al trasporto funebre. È questa seconda licenza che i controlli, ancora in corso, avrebbero ipotizzato non conforme alla normativa regionale. La Goodby userebbe i mezzi di un altro piccolo operatore su piazza che però non avrebbe la consistenza necessaria per poter cedere uomini e mezzi ad altre aziende.

