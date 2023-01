Un altro raid vandalico: rotti altri finestrini delle auto. Stavolta è successo a Certosa

Le alture del centro dove nei giorni scorsi era stata danneggiata una decina di auto vengono costantemente monitorale dalla Polizia locale. È possibile che il ladro-vandalo, per ricominciare le sue razzie, abbia deciso di cambiare zona

Le auto con i finestrini rotti sono state trovate dai proprietari verso le 7:30 di questa mattina, quando gli automobilisti sono andati a recuperare i loro mezzi per andare al lavoro. Cinque le auto danneggiate in via della Pietra, presso il posteggio vicino alla fermata della metropolitana. Cinque le autovetture danneggiate.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale del 5º distretto dell’Unità territoriale Valpolcevera. Verranno visionate le telecamere di sicurezza della zona per tentare di risalire al responsabile. Ovvio che non è possibile presidiare tutte le vie della città in maniera permanente, ma, al contrario delle alture del centro, a Certosa ci sono diversi occhi elettronici. Se il responsabile del vandalismo seriale, probabilmente a scopo di furto, è lo stesso ed è passato sotto uno degli obiettivi, potrebbe aver fatto un grosso passo falso, utile a individuarne l’identità.

Un altro raid vandalico sarebbe avvenuto in via Montesano, via Felice Romani e salita delle Fieschine, nella zona sopra la stazione Brignole.

Mi piace: Mi piace Caricamento...