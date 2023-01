Dodicenne investito da un’auto, trasportato in codice rosso al San Martino

È successo questa mattina alle 7:30, quando il ragazzino stava andando a scuola. Urtato dall’auto, è caduto a terra e si è provocato un importante trauma cranico

Sul posto, in via Parma a Chiavari, il 118 ha inviato, già in codice rosso, l’auto medica Tango 1 e l’ambulanza della Croce Rossa di Cogorno. Il codice è stato confermato e il dodicenne è stato trasportato d’urgenza a Genova, all’ospedale San Martino. Sul posto, la Polizia locale per i rilievi utili a ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

Quasi contemporaneamente, sulla via Aurelia a Lavagna, un altro pedone è stato investito. Anche in questo caso i soccorsi inviati dal 118 (auto medica Tango 2, Croce Verde di Sestri Levante e Croce Rossa di Riva Trigoso, per la presenza di un altro ferito) sono partiti in codice rosso per dinamica. Poi l’incidente sono risultate meno gravi del previsto e due persone sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna in codice verde.

