50&Più incontra il garante degli anziani Paolo Tanganelli che illustrerà le iniziative per la popolazione Silver

Giovedì 12 gennaio, alle ore 15:00, al Bi.Bi. Service, l’incontro sul tema “Quali possibili iniziative di un garante degli anziani del Comune di Genova”

L’incontro con il Garante dei diritti degli anziani del Comune di Genova, Paolo Tanganelli, apre il programma semestrale dell’Associazione 50&Più Genova. L’appuntamento è giovedì 12 gennaio 2023 alle 15 in via XX Settembre 41 (terzo piano, presso Bi.Bi. Service). Tanganelli, medico neurologo, professore a contratto per l’insegnamento di Neurologia nel Corso di Laurea in Infermieristica alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova, già primario di Neurologia negli ospedali P.A. Micone e Villa Scassi, con la nomina del sindaco Marco Bucci nel gennaio del 2022 è stato il primo in Italia a ricoprire questo incarico. Nel suo intervento “Quali possibili iniziative di un Garante degli anziani” illustrerà le iniziative da promuovere a tutela della popolazione silver. L’incontro, a ingresso libero, è aperto a tutta la cittadinanza.

«Siamo lieti di inaugurare il nuovo anno – dichiara Brigida Gallinaro, presidente dell’Associazione 50&Più Genova – aprendo un dialogo con il professor Tanganelli impegnato in un compito nuovo e necessario. Altri professionisti si sono messi a disposizione dell’Associazione per offrire le loro competenze a favore della buona vita e del benessere degli anziani. Ogni mese saranno presentate le attività da svolgere per migliorare la qualità delle giornate e sviluppare nel tempo libero le potenzialità di cui ognuno è portatore. Le richieste avanzate dai soci sono sempre più numerose e toccano i più vari temi, dal turismo culturale ai gruppi di lettura, dallo sport alla pratica del dialetto come delle lingue straniere».

50&Più, fondata nel 1974, è un’Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l’assistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo, dell’affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana. Aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia, e forte di 330mila iscritti, 50&Più è diffusa con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio nazionale. Conta anche 29 sedi in 10 Paesi del mondo. www.spazio50.org. Informazioni alla mail di 50&Più Genova 50epiu.ge@50epiu.it

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...