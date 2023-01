I danni del vento: calcinacci e alberi caduti, contenitori Amiu rovesciati, cartelloni pubblicitari pericolanti

In via Diano Marina a Pra’, all’altezza del capolinea del bus Amt, alle 7:40, alcuni cassonetti dell’immondizia, spinti dalla forza vento di burrasca forte, sono andati a sbattere contro alcuni veicoli in sosta, danneggiandoli

Sempre a Pra’, altri cassonetti rovesciati e, in via Pra’, sono cadute parti di tetto dal civico 60 sulla sede stradale. Altri calcinacci finiti al suolo in piazza San Lorenzo in centro storico, via Oberdan a Nervi, corso Firenze a Castelletto.

In via Cianciullo, a Borgoratti, un albero è crollato su un veicolo in sosta mentre in via Fieschi è stato segnalato in cartello pubblicitario pericolante.

Su tutte le emergenze sono accorsi gli uomini della Polizia locale e i Vigili del fuoco.

In copertina: cassonetto rovesciato dal vento al Cep. Foto di Dario Di Giorgi

Mi piace: Mi piace Caricamento...