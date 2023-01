Prima giornata di saldi tiepida nei negozi, ma per la grande distribuzione sono partiti «molto bene»

Coop Liguria: «Nei 90 centri commerciali a Genova e Arenzano flussi già buoni al mattino e forte crescita nel pomeriggio»

«Dall’Aquilone in Valpolcevera, al Mirto e al Centro Bisagno in Valbisagno, dal Centro Europa in corso Europa a Genova a le Lampare ad Arenzano, il dato è pressoché identico: flussi già buoni al mattino e forte crescita nel pomeriggio» dicono a Coop Liguria. E mentre ieri i negozianti facevano sapere che l’avvio dei saldi è stato tiepido nei loro negozi, il gigante ligure della grande distribuzione organizzata racconta un’altra storia.

“Come spesso accade le merceologie più gettonate sono abbigliamento e calzature – spiegano i direttori dei centri commerciali, Andrea Pozzo e Paolo Picardi -. Ma ovviamente gli altri punti vendita all’interno delle gallerie hanno potuto sfruttare il traino dei due settori più richiesti. Ora con Epifania e week end ci sono tutte le premesse per un risultato estremamente positivo dei saldi invernali».

Mi piace: Mi piace Caricamento...