Villa Duchessa di Galliera: Sala delle conchiglie e mostra su Dickens. Doppia apertura per il fine settimana dell’Epifania

Venerdì 6, Sabato 7 e Domenica 8 gennaio 2023 si presenterà nuovamente la rara occasione di ammirare la prestigiosa Sala delle Conchiglie di Villa Duchessa di Galliera.

La bellezza unica della Sala, nel 1832 sede del banchetto nuziale fra Ferdinando II di Borbone Re delle Due Sicilie e la Principessa Maria Cristina di Savoia, sarà godibile nell’allestimento scientificamente curato dai volontari delle associazioni Amici di Villa Galliera ed APS Sistema Paesaggio, facenti parte della ATI che ha in concessione dal Comune di Genova la gestione delle parti più preziose del Parco storico più grande della Liguria.

Alla mostra “Genova e il Natale con gli occhi di Dickens” sono esposti gli acquerelli del celebre vedutista Luigi Garibbo, ritratti, cimeli e oggetti dell’epoca che ricostruiscono il soggiorno di Dickens a Genova, il suo amore per la città, in cui ritrovò l’ispirazione e in cui scrisse il racconto di Natale “Le Campane”.

Le richieste sono già numerose, per cui è stato necessario aprire anche i turni del sabato mattina. Un grande successo che ha coinvolto anche le scuole genovesi, iscritte nei turni a loro dedicati.

E’ possibile prenotare sul sito www.happyticket.it o presentarsi direttamente all’ingresso attendendo i turni di visita.

Info e orari

Venerdì 6 gennaio dalle 14,00 alle 17,00

Sabato 7 gennaio dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00 Domenica 8 gennaio dalle 10,00 alle 14,00

Per informazioni e gruppi contattare: 3279235389

