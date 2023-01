Via della Superba di nuovo allagata, incidente a causa di una profonda buca sulla carreggiata

Ieri i problemi sono cominciati alle 15:30 e sono continuati per tutta la giornata e nella notte. Traffico in tilt a ponente. Nonostante le difficoltà si presentino da mesi, non è stata messa in atto alcuna soluzione che eviti di deviare le auto per consentire solo ai mezzi pesanti l’accesso in porto, cosa che è avvenuta anche ieri

Si tratta, probabilmente, di una questione legata ai tombini che non ricevono l’acqua piovana. Fatto sta che come le piogge diventano intense il tratto di via della Superba tra le rotatorie d’Acri e Tenco il traffico a ponente si paralizza a causa delle pozze d’acqua che si formano, così profonde da pregiudicare la sicurezza stradale.

La Polizia locale è costretta ad allestire presidi e a rallentare o, quasi sempre, a deviare il traffico: le auto vengono dirottate mentre solo i mezzi pesanti possono continuare per l’accesso al porto, ma a velocità ridotta. Anche ieri è stato necessario chiudere la rotonda. Il problema ci è stato segnalato (una volta di più) dai lettori che ci hanno anche inviato delle foto per documentare il caos viario che si viene puntualmente a formare. Ormai accade da tempo, ma nessuno mette rimedio e a ogni temporale il problema si ripresenta,

Ieri, intorno alle 20:20, si è verificato anche un incidente, per fortuna senza feriti. Un’auto è rimasta danneggiata a causa di una profonda buca nella carreggiata.

Foto di Nico Cadosch

Mi piace: Mi piace Caricamento...