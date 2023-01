Cassonetti incendiati in piena notte a Castelletto. Caccia ai responsabili

Sono intervenuti i Vvf che hanno dovuto seguire la scia di fuoco lungo le strade del quartiere. In fiamme anche un cantiere edile

Caccia ai piromani che questa notte, tra le 3 e le 5, hanno dato alle fiamme i cassonetti dell’immondizia in via Acquarone, via Caffaro e via Oberto Cancelliere. Danni anche alla base di un cantiere edile per il rifacimento delle facciate di un palazzo. Sono state acquisite le immagini delle telecamere che puntano sulle diverse aree e lungo il tragitto per scoprire chi si sia divertito a bruciare i contenitori Amiu.

I Vigili del fuoco hanno spento i vari roghi e bonificato le rispettive zone. Per fortuna le fiamme non si sono estese ai veicoli posteggiati, come purtroppo spesso accade.

Non si registrano ustionati né intossicati.

