Guidatore positivo alla cannabis va a sbattere sulla sopraelevata, traffico in tilt per ore

Per fortuna non ci sono stati feriti, ma tra le 6:45 e le 9:00 si sono verificati rallentamenti dovuti alla chiusura a due riprese della strada Aldo Moro per la rimozione del veicolo

L’incidente è avvenuto di prima mattina e subito sul posto sono arrivati gli agenti della pattuglia del nucleo Sicurezza Stradale del reparto Pronto Intervento della Polizia locale con il “dräger test” che si aggiunge da qualche tempo al precursore per rilevare tracce di alcol nel fiato dei guidatori per aumentare la sicurezza stradale perseguendo chi si mette alla guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope di ogni tipo, rappresentando un pericolo per se stesso oltre che per pedoni, motociclisti e automobilisti. Un pericolo reale e concreto visto l’incidente di questa mattina.

La persona che conduceva il veicolo è risultata positiva alla cannabis. Invitata a sottoporsi ad esami ematici (proprio come accade con l’alcol) ha rifiutato, probabilmente non sapendo che questo comportamento porta alla denuncia esattamente come la positività. Il guidatore è stato, infatti, denunciato a norma del comma 8 dell’articolo 187 del Codice della strada.

La Sopraelevata è stata chiusa in direzione ponente a due riprese per rimuovere il veicolo. Alle 8:30, completata la rimozione, sono rimasti rallentamenti sulla direttrice fino allo smaltimento delle criticità accumulatesi nelle ore precedenti.

