Tre giorni di parcheggi gratuiti in centro per i saldi. Il Comune non rinuncia ad accontentare i commercianti nonostante le polemiche

Le critiche non arrivano solo dagli ambientalisti, per cui la misura è antistorica, un brutto segnale, un passo indietro consistente rispetto al principio di incentivare l’uso dei mezzi pubblici a scapito del traffico privato, ma anche da molti negozianti che ricordano come i posteggi delle blu area e delle isole azzurre resi gratuiti vengano occupati di prima mattina e fino alla chiusura delle rispettive attività, dai lavoratori delle aziende delle rispettive zone (uffici e negozi) e venga a mancare la rotazione per i clienti

Giovedì 5 gennaio, sabato 7 gennaio, e sabato 14 gennaio, in occasione dei saldi, il Comune offre parcheggi gratuiti nelle proprie aree di sosta. Sarà possibile parcheggiare gratuitamente nelle zone Blu Area e nelle Isole Azzurre (ovvero le aree gestite da Genova Parcheggi). Il 6 gennaio e le domeniche, i posteggi sono comunque gratuiti tutto l’anno.

Nella city si tratta di una manciata di posti auto, meno di 200, che si saturano velocemente (spesso ancor prima che aprano i negozi) e vengono occupati fino a sera dalle auto di chi lavora in zona negli uffici e nelle stesse attività commerciali. Lo slogan della gratuità, però, attira comunque molti potenziali clienti intenzionati a fare shopping che poi girano e rigirano per il centro nella speranza di trovare un buco dove piazzare il proprio veicolo senza pagare, per poi finire, dopo un po’ in coda ai posteggi a pagamento (quelli sotterranei, ma anche quelli a raso di Apcoa in tutta piazza della Vittoria, che restano a pagamento) dove la maggior parte di quelli arrivati in centro col mezzo privato finiscono per confluire.

