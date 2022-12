Prima serata del Tricapodanno, folla al Porto Antico per il concerto di Cristina D’Avena. C’eravate anche voi?

Toti e Bucci sul palco ricordano il secondo appuntamento che si terrà questa sera e il Capodanno organizzato da Mediaset e Regione nella notte tra 31 dicembre e 1º gennaio

«Grazie a tutti perché se siamo qui, dopo un paio di capodanni veramente difficili, è grazie al vostro impegno, alla vostra attenzione e al lavoro di tutti. Questa sera comincia una tre giorni bellissima, oggi e domani qui nella cornice del Porto Antico e poi vi vogliamo tutti in piazza De Ferrari e lì l’entusiasmo dovrà essere alle stelle perché saremo in diretta su Canale5 in tutta Italia e tutti vedranno Genova e la vostra voglia di stare insieme per festeggiare l’arrivo del nuovo anno». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti questa sera insieme al sindsco Marco Bucci sul palco del concerto di Cristina D’Avena, il primo del Tricapodanno di Genova che culminerà il 31 dicembre con il Capodanno organizzato da Mediaset e Regione in piazza De Ferrari.

«Sono tre giorni bellissimi e il primo, questa sera, racconta a tutti una città straordinaria che vuole vivere e allegra, una città in cui trascorrere queste feste. Io faccio a tutti voi i miei auguri di buon anno perché il 2023 sarà un anno importante per tutti noi e spero che si realizzi tutto quello che avete nel cuore. Ora lasciamo spazio alle note e alla voce di Cristina D’Avena, ma ricordiamoci di esserci sempre in questi tre giorni che ci dobbiamo godere fino in fondo».

Qui tutti gli appuntamenti del Tricapodanno

