Sant’Egidio, il 1º gennaio un incontro e una marcia per dire “no” alla guerra

Alle 15.15 nella basilica dell’Annunziata il vescovo Tasca aprirà le celebrazioni per la Giornata mondiale della pace. A seguire marcia per le vie di Genova contro tutti i conflitti

A dieci mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, anche Genova si stringerà attorno alle parole di papa Francesco per dire no ad ogni guerra.

Domenica 1 gennaio nella basilica della Ss. Annunziata del Vastato, l’arcivescovo di Genova Marco Tasca presiederà le celebrazioni per la Giornata mondiale della Pace

alle h.15.15 si terrà il concerto per la pace del Coro delle voci bianche dell’Opera Carlo Felice di Genova, a seguire l’arcivescovo Tasca commenterà il Messaggio di papa Francesco per la 56esima giornata mondiale della Pace “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace”. Con lui, interverranno diversi genovesi impegnati nel lavoro per la riconciliazione, l’accoglienza dei profughi ucraini, la diffusione di una cultura della pace tra i giovani e i bambini.

Alle 16.30 è previsto il concentramento della manifestazione in piazza della Nunziata, con l’avvio della Marcia per la pace fino a piazza San Lorenzo.

Alle 18.00 in Cattedrale il vescovo Tasca presiederà la S.Messa nella Solennità di Maria SS. Madre di Dio e per la 56º Giornata Mondiale della Pace.

Sono previsti spazi di educazione alla pace dedicati ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie.

“Il virus della guerra – ricorda papa Francesco nel suo messaggio – è più difficile da sconfiggere di quelli che colpiscono l’organismo umano perché non proviene dall’esterno, ma dall’interno del cuore umano”.

Per questo vogliamo lottare contro la radice della violenza ricostruendo un “noi” coeso che non si rassegna alla guerra, ma cerca vie nuove di riconciliazione e manifesta ai potenti della terra che sono tanti quelli a cui la pace sta a cuore.

