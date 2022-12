Incendio a Quinto. Uomo soccorso in codice rosso e intubato

È successo in via Gianelli a Quinto, dove il rogo si è sviluppato in un appartamento. Sul posto i Vvf e i soccorsi inviati dal 118

Le condizioni dell’uomo che era nella casa nel momento in cui si sono sviluppate le fiamme sono apparse subito molto gravi.

Sul posto, il 118 ha inviato l’auto medica Golf1 che ha intubato il soccorso e l’ambulanza della Pubblica assistenza Nerviese. Soccorsi in atto in questo momento (ore 10:10). L’uomo, che non avrebbe riportato ustioni, ma sarebbe stato intossicato dal fumo.

Presenti sul posto altre due ambulanze della Croce Gialla e della Croce Rossa.

Articolo in aggiornamento

In copertina: foto d’archivio

