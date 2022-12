Entra in un ristorante col passamontagna e una pistola in mano per tentare una rapina, studente in manette

La pistola, in realtà, era una scacciacani, ma il ragazzo aveva rimosso il tappo rosso perché sembrasse vera e con quella ha minacciato un dipendente per farsi consegnare l’incasso. È stato disarmato dal titolare dell’esercizio e arrestato dai Carabinieri

Ieri sera, verso le ore 22:00, a Sestri Levante, un equipaggio dell’aliquota Radiomobile della locale Compagnia ha tratto in arresto in flagranza del reato di tentata rapina un giovane studente.

Il ragazzo, travisato con un passamontagna e armato di una pistola scacciacani priva di tappo rosso, è entrato in un ristorante situato in quel centro cittadino minacciando un dipendente per farsi consegnare l’incasso.

Il giovane rapinatore, grazie alla pronta reazione del titolare dell’esercizio e l’immediato intervento dei carabinieri, è stato disarmato e arrestato dopo una breve colluttazione nella quale il malvivente ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. La pistola e il passamontagna sono stati sequestrati.

