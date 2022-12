Incendio all’hotel Royal di via Pré. Cinque i feriti di cui uno in codice rosso. FOTO

Il rogo è divampato alle 4:30 della notte. L’incendio, che ha interessato una stanza al primo piano e parte della hall, è stato poi rapidamente estinto dalle due squadre dei Vigili del fuoco intervenute

La scorsa notte alle 4:30, i Vigili del fuoco sono accorsi in via di Prè, per l’incendio di una camera di albergo. In prima istanza si è provveduto a mettere in sicurezza gli occupanti. Cinque di questi (di cui uno in codice rosso) sono stati trasferiti in ospedale a causa di ustioni e del fumo respirato. Il 118 ha inviato l’auto medica golf 4. I feriti sono stati inviati al Galliera, al San Martino (il più grave) e al villa Scassi. Gli altri feriti sono stati soccorsi in codice giallo, di media gravità. Uno ha rifiutato le cure.

Tre degli intossicati sono minori non accompagnati (nell’albergo ce ne sono 10, quasi la metà dei 22 ospiti presenti al momento). Lievemente ferito anche un educatore.

Ad andare a fuoco è stata la stanza del gestore dell’hotel, che è rimasto ferito.

Sul posto i Carabinieri, gli agenti del nucleo Centro Storico dell’Unità operativa Centro della Polizia locale, i Servizi sociali per ricollocare le persone che non possono più stare nella struttura.

In supporto era presente il carro autoprotettori, per la riserva di bombole per gli apparati respiratori ed il funzionario di guardia che ha coordinato l’intervento e collaborato con il personale della Polizia di Stato per la verifica degli occupanti.

Per fortuna l’incendio è stato estinto prima che divorasse l’edificio, come era invece accaduto per i piani superiori del civico 55 qualche anno fa. In quell’occasione diversi appartamenti diventarono inagibili per il cedimento del pavimento e per gli ingenti danni.

