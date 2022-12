Tenta rapina in via XX Settembre e morde la vittima. Ventenne arrestato dai Carabinieri

Sorpreso dalla vittima, ha reagito con violenza ed ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato poco dopo

Una pattuglia della stazione carabinieri di Genova – Carignano ha tratto in arresto per rapina un ragazzo di 20 anni, irregolare e con precedenti di polizia.

Il giovane, in via XX Settembre, è stato sorpreso mentre asportava il portafoglio a un 30 enne. La vittima ha tentato di reagire, ma il somalo, per fuggire, gli ha morsicato mano e braccio. I militari dell’Arma, giunti sul posto, lo hanno rintracciato nelle vie limitrofe, arrestandolo.

