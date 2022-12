In tasca aveva 40 grammi di cocaina e crack, arrestato da Carabinieri e Polizia locale

È successo ieri pomeriggio nel corso di un servizio congiunto in centro storico e a Sampierdarena dell’aliquota operativa della Compagnia Centro dell’Arma e del Gruppo operativo contrasto stupefacenti del nucleo Centro storico-Unità operativa centro della Pl

Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio finalizzato alla sicurezza del centro storico e nella zona di Sampierdarena, i carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia Centro, insieme agli operatori della Polizia Locale del Gruppo Operativo Contrasto Stupefacenti, hanno arrestato un 40enne con pregiudizi di polizia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari dell’arma e gli agenti, notato il soggetto aggirarsi con fare sospetto e lo hanno fermato e perquisito, rinvenendo circa 40 grammi di cocaina e crack in dosi pronte alla vendita e di 100 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’illecita attività.

In copertina: foto d’archivio

