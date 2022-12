Meteo Arpal: dal pomeriggio nubi in aumento. A seguire: diversi giorni di piogge deboli

Previsione per mercoledì 28 dicembre 2022

Condizioni di variabilità per il rapido passaggio di alcuni disturbi in quota: al mattino soleggiato a Ponente, nubi irregolari a Levante con possibili isolati scrosci; dal pomeriggio nubi in aumento con possibili deboli piogge sul Centro-Levante

Temperature: in calo. A Genova tra 10 e 15 gradi.

Umidità: su valori medio-alti

Venti: deboli o moderati settentrionali sul Centro-Ponente, meridionali a Levante

Mare: poco mosso sul Centro-Ponente, in calo da mosso a poco mosso a Levante

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

[Sotto: la previsione per i prossimi giorni]

Previsione per giovedì 29 dicembre 2022

L’approssimarsi di un’ondulazione dall’Atlantico determina un nuovo deciso aumento della nuvolosità fino a cielo coperto dal pomeriggio sul Ponente, già dal mattino sul Centro-Levante con possibili deboli piogge associate

Temperature: minime in aumento, massime in calo, scarsa escursione termica

Umidità: su valori alti

Venti: deboli o moderati settentrionali sul Centro-Ponente, sudorientali a Levante

Mare: in aumento da poco mosso a mosso dal mattino

Segnalazioni di Protezione Civile – nessuna

Tendenza

