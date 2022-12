A10, coda per incidente e veicoli scortati tra Celle e Varazze

In città, in via Leonardo Montaldo, nuova dispersione di olio sulla strada, la terza in meno di una settimana

Su tutte le autostrade intorno a Genova sono in atto precipitazioni che riducono la visibilità e l’aderenza dei veicoli sull’asfalto. Anche per questo, a seguito di un incidente avvenuto tra lo svincolo di Celle Ligure e quello di Varazze, in direzione di Genova, è in atto la scorta dei veicoli per ridurre la velocità e abbattere i rischi.

