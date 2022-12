Motociclista cade in via Paleocapa, trasportato al San Martino in codice rosso. Nella notte chiusa per due ore via Albareto per incidente

È successo ieri poco dopo le 20. In serata anche una ferita in via Cornigliano e 4 feriti in 3 tre vetture coinvolte per un incidente in via Albareto a Sestri Ponente. La strada è rimasta chiusa per due ore e mezza

Un ragazzo di 23 anni è caduto, ieri sera, in via Paleocapa, perdendo il controllo del suo motoveicolo. L’uomo è stato soccorso dalla Croce Verde Genovese e dall’auto medica Golf4, inviate dal 118. È stato trasportato in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino. Sul posto è intervenuta la squadra della Polizia locale del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento per i rilievi utili a ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

Un altro incidente con esiti meno gravi è avvenuto nemmeno un’ora dopo in via Cornigliano. I soccorsi (l’ambulanza della Croce Verde di Sestri, inviata dal 118) sono partiti in codice giallo, poi degradato a verde per ferite di modesta entità. La donna ferita, che ha 43 anni, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Evangelico di Voltri.

Poco dopo le 23:30, in via Albareto, un incidente ha coinvolto tre autovetture. La strada è stata chiusa fino alle 2 per i soccorsi, i rilievi della Polizia locale e la bonifica della strada. Quattro le persone coinvolte. Sono intervenute due ambulanze della Croce Verde Praese in codice giallo, am una sola persona è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

