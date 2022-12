Staffetta della Polizia di Stato per consentire a un bimbo ricoverato al Gaslini di trascorrere il Natale a casa con la famiglia

Il volo per Catania, ieri, era stato dirottato da Genova a Pisa per il maltempo. Il Centro Operativo autostradale della Ps ha organizzato una staffetta per consentire al piccolo Christian di salire su quel volo nell’aeroporto toscano

A raccontare la storia è la stessa polizia sulla pagina Facebook della Questura

«Si avvicina il Natale e Il piccolo Christian è ricoverato presso l’ospedale pediatrico “G.Gaslini” di Genova per una grave patologia – si legge sulla pagina Fb -. I genitori hanno espresso il desiderio di fargli passare le feste nella sua terra d’origine in Sicilia, circondato dall’affetto di tutta la sua famiglia. Luca Manfredini il medico dell’Hospice del Gaslini che lo segue, vuole cercare di far di tutto per realizzare questo desiderio. Il viaggio fino a Catania è lungo e il volo che sarebbe dovuto partire da Genova, a causa delle condizioni meteo avverse, è stato spostato all’ultimo momento all’aeroporto di Pisa».

«Prontamente, tramite il Centro Operativo autostradale della Polizia di Stato di Genova, viene organizzato un servizio di staffetta con pattuglie della Polizia Stradale ligure che staffettano l’ambulanza in sicurezza fino all’aeroporto di Pisa . si legge ancora sull’account della Questura. Intorno alle 16:00 il piccolo Cristian prende il suo aereo con destinazione casa. “Forse Christian non lo capirà, ma siamo riusciti a farlo stare con la sua famiglia per Natale”, queste le parole del dott. Manfredini, per ringraziare i ragazzi della Polizia di Stato che hanno reso possibile questo “sogno”».

