Va a sbattere con l’auto contro le colonne del tunnel di corso Sardegna, sessantacinquenne soccorso in codice rosso

L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 in direzione corso Torino. Forti disagi al traffico

Per motivi ancora in corso di accertamento, l’auto dell’uomo è andata a sbattere contro il pilone di cemento armato tra il fornice a due corsie in direzione mare e il fornice a doppio senso, centrandolo in pieno.

L’uomo è stato soccorso dall’auto medica Golf3 e dall’ambulanza della Croce Gialla, inviate dal 118 ed è stato trasportato al San Martino in codice rosso, il più grave.

Sul posto la Polizia locale della zona per i problemi di viabilità e la squadra del nucleo Infortunistica del reparto Pronto Intervento per i rilievi e per ricostruire cause e dinamica dell’incidente.

Forti problemi alla viabilità della zona.

In copertina: foto d’archivio

