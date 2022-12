Delegati Cgil dal Papa, Bergoglio: «Fate rumore per dare voce a chi non la ha»

Udienza privata questa mattina con Sua Santità Papa Francesco per 5 mila delegate e delegati Cgil dei posti di lavoro, dirigenti sindacali e attiviste e attivisti del sindacato pensionati

«Anche la delegazione ligure formata da un centinaio di partecipanti era presente all’incontro “Pace, Lavoro e Fraternità”. Le parole del Santo Padre su guerra, centralità del lavoro ma anche la questione sociale e l’ambiente, sono temi condivisi dal primo sindacato italiano che si mobilita su queste questioni e che vuole rafforzare e allargare i percorsi da fare tutti insieme per ridare dignità alle persone e per costruire una società più giusta che guardi ai più deboli e non lasci indietro nessuno – dicono alla Cgil Liguria -. Nel suo intervento il Santo Padre ha dedicato molto spazio proprio alla centralità e dignità del lavoro, alla piaga degli incidenti e dei morti sul lavoro, alla precarietà, alla differenza retributiva tra i generi, alla tutela della maternità, chiedendo a delegati e sindacato di fare “rumore” per dare voce a chi non ce l’ha».

Mi piace: Mi piace Caricamento...