Amiu cerca aree in Valtrebbia per realizzare centro di raccolta rifiuti

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato nelle ore 12.00 del giorno 31 dicembre 2022

Amiu Genova ha avviato una indagine di mercato allo scopo di individuare una o più aree da condurre in locazione per adibirle a centro di raccolta rifiuti nell’ambito delle proprie attività svolte in Val Trebbia, con un’estensione non inferiore ai 1.000 metri quadrati.

Si tratta di un’ indagine di carattere conoscitivo finalizzato all’individuazione di soggetti da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa.

Pertanto, la richiesta non sarà, in alcun modo, ritenuta vincolante per Amiu e, conseguentemente, nessun diritto potrà essere avanzato ad alcun titolo da parte dei soggetti che presenteranno la propria manifestazione di interesse.

Per la verifica dei requisiti richiesti allego l’avviso in formato pdf e scaricabile anche al link https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/12/Manifestazione-di-interesse-Cdr-Val-Trebbia.pdf

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal proprietario dell’area, corredata della documentazione appresso indicata, dovrà pervenire ad Amiu SpA, Via Gabriele D’Annunzio 27, 16121 Genova, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo AMIU@PEC.AMIU.GENOVA.IT;

