La padrona ha un malore, la cagnolina Ambra scappa. Appello per ritrovarla

Mentre la donna veniva soccorsa da una pubblica assistenza, il povero animale, spaventato (è stato prelevato solo un mese fa da un canile) è fuggito

«Ieri sera, verso le 20:30, è scappata spaventatissima la mia Ambra nel momento in cui ho perso i sensi – spiega la padona -. Aveva collare a strappo nero e guinzaglio fucsia. Non so dove sia finita: i suoi soliti luoghi sono Collegio Calasanzio, via Calasanzio e Villa Carbone. Sono tornata alle 2:30 di stamattina dal pronto soccorso e ho provato a cercarla per un’ora, ma non l’ho trovata. È dolcissima ma terrorizzata perché fino a un mese fa circa era in un canile. Vi prego, se la vedete fatemelo sapere. È molto spaventata e si potrebbe essere allontanata anche parecchio».

Chi vedesse Ambra può chiamare il numero 342.7482933

Mi piace: Mi piace Caricamento...