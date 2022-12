Ancora allagata via San Giovanni D’Acri. Interdetta ai veicoli privati. Possono transitare solo i mezzi pesanti diretti al porto

I tombini della zona non ricevono e l’acqua piovana si è accumulata. Stamattina ancora disagi nonostante l’intervento cominciato ieri nel pomeriggio dall’autospurgo Amiu

L’autospurgo ha fatto diversi viaggi per raccogliere e smaltire l’acqua, che ieri ha continuato a cadere e a riempire la strada: come togliere l’acqua dal mare con un cucchiaio. Non è stato, quindi, possibile mettere in sicurezza l’area ed è stato necessaria la presenza di una pattuglia per dirottare i veicoli e per segnalare il pericolo.

Proseguono il lavoro di svuotamento della strada e la presenza della Polizia locale.

