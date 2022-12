Molassana, brucia una taverna. I Vigili del fuoco spengono le fiamme, ma il locale è distrutto. FOTO

A causa della strada molto stretta, che impediva ai mezzi antincendio di raggiungere il rogo, i Vigili del fuoco hanno dovuto effettuare un lungo stendimento di manichette antincendio

Dalle 21 di questa sera, i Vigili del fuoco sono impegnati nell’estinzione delle fiamme che si sono sviluppate in un locale adibito a taverna in via dei Carpi, alle spalle di Molassana.

Purtroppo il locale è andato completamente distrutto. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...