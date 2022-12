Mezzo in panne di traverso sulla carreggiata in A26. Allacciamento A26/A10 chiuso

Tra Masone e il bivio ci sono 3 chilometri di coda in aumento in direzione di Voltri



Chiuso al traffico Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia provenendo da Gravellona Toce verso Ventimiglia per incidente. per il traffico diretto verso Ventimiglia seguire indicazione per Genova uscire a Genova Pra’ e rientrare.

Coda di 3 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia, Entrata consigliata verso Genova Voltri: Genova Pra’ su A10 Genova-Ventimiglia. Uscita consigliata provenendo da Gravellona Toce: Genova Pra’ su A10 Genova-Ventimiglia.

Presso il casello autostradale di Pra’ sono state inviate pattuglie della Polizia locale per disciplinare il traffico in uscita che deve rientrare allo stesso casello.

Mi piace: Mi piace Caricamento...