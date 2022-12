Belvedere Da Passano, investito bimbo di 8 anni. Trasportato al Gaslini, è in codice arancione al triage

È successo questo pomeriggio poco prima delle 16 nello slargo di Oregina

Sul posto il 118 ha inviato un’ambulanza della Croce Blu di Castelletto che è intervenuta in codice giallo insieme all’automedica Golf4. Il piccolo è stato trattato sul posto. Al momento non si ha notizia di un suo trasporto in ospedale.

Aggiornamento: il piccolo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale pediatrico Gaslini. Codice in attesa di verifica al triage.

Aggiornamento: al triage il bimbo è stato accettato in codice arancione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...