Prima coltre bianca a Prato della Cipolla e puntuale arriva il fallo di neve davanti alla telecamera Limet

Il burlone che realizza dal 2020 la sua personale versione dell’omino di neve in favor di telecamera è tornato all’opera con i primi fiocchi di neve in Val d’Aveto

Prime nevicate, primo omino di neve in versione fallo a Prato della Cipolla. In realtà non si sa se lo “scultore” sia sempre lo stesso o i burloni si diano il cambio emulando la prima realizzazione, risalente al dicembre di due anni fa.

Certo è che chi la mette su sta bene attendo a orientarla verso l’obiettivo della webcam Limet, in modo che tutti possano vedere l’opera guardando le immagini delle telecamere dell’associazione ligure di meteorologia puntate su molte località di Genova e di molte città a province liguri.

Il fallo di neve era atteso anche quest’anno, infatti molti si erano stupiti che non fosse stato realizzato. Ma oggi eccolo comparire!

