Ventiquattro tonnellate di cuoi e pelli conciate bloccate in porto dall’Agenzia delle Dogane

Lo standard europeo definisce le prescrizioni necessarie per conferire l’origine della produzione del cuoio basandosi sul principio dell’ultima trasformazione sostanziale, in conformità al Regolamento CEE n. 2913 del 1992 che istituisce il codice doganale comunitario, secondo le regole di origine non preferenziale. La novità introdotta dalla norma europea è il criterio in base al quale per le pelli finite va considerata sia l’ultima trasformazione sostanziale (riconcia, tintura, ingrasso) che il processo di rifinizione della pelle: per quest’ultima fase la sua eventuale esecuzione in un Paese diverso da quello di cui si dichiara l’origine deve essere indicata separatamente.