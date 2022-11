In via Torti dissesto del manto stradale dopo il maltempo. Code sulle autostrade per lavori e per l’accesso al porto

La situazione del traffico alle 8:45: incidente in piazza Dinegro alle 8:30. Altri incidenti: in via Alghero ferito un motociclista trasportato al Galliera. Alle 6:20 tre feriti di media gravità a Pedemonte di Serra Riccò, trasportati in ospedale al Villa Scassi e al Galliera dalle ambulanze della Croce Bianca di Bolzaneto, della Croce Bianca di Mignanego e della Croce Rosa Rivarolese

In via Giovanni Torti i problemi alla viabilità sono causati dal dissesto del manto stradale presso passo Resa Di Villa Migone, probabile conseguenza delle forti piogge di ieri.

La sopraelevata, dopo la chiusura a telonati, furgonati e motocicli a causa del forte vento, è stata riaperta a mezzanotte ed è percorribile, stamattina, a tutti i mezzi che possono transitarvi.

La situazione sulle autostrade

A7

Coda tra Genova Ovest e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria

Coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso

Coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

A10

Coda di 4 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori

Coda di 1 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori

A12

Coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso

Coda di 1 km tra Rapallo e Recco per lavori

Coda di 1 km tra Recco e Chiavari per lavori

A26

Coda di 2 km tra Ovada e Masone per lavori

Coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori



