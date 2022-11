Amt, aperta la selezione per autisti di servizi urbani e provinciali. Anche un posto per operaio meccatronico

Soddisfatto il sindacato Orsa che offre corsi preparatori gratuiti

Nuove aperture ad AMT che ha aperto delle selezioni all’interno della Direzione Servizio di Trasporto Provinciale/Funzione Manutenzione Mezzi con il seguente Profilo: Operario Esperto Meccatronico Bus entro il 16 dicembre, ed ha riattivato anche la procedura di selezione “AUTISTA DOMANI” al fine di formare l’ultima Graduatoria per le seguenti categorie: Autista Bus Trasporto Provinciale (Graduatoria pubblicata il 17 ottobre 2022) e Autista Bus Urbano con requisiti per Apprendistato e pat. D + CQC al momento della presentazione della domanda (Graduatoria pubblicata il 4 novembre 2022).

Soddisfazione da parte della segreteria di OR.S.A. TPL Genova: “Finalmente si attivano nuovamente graduatorie e aperture a nuove assunzioni. Il nostro sindacato come sempre è attivo per l’assistenza, le informazioni e i corsi preparatori per partecipare ai concorsi senza chiedere nulla come di consueto”. Spiegano: “Dopo la pubblicazione delle graduatorie per gli Autisti Bus Trasporto Provinciale e Urbano, si procede anche con le candidature non ancora in possesso dei requisiti per Apprendistato e/o senza pat. D e/o CQC al momento della presentazione della domanda. Entro il 15 dicembre chi ancora non si è registrato nel Data base può farlo perché AMT ha deciso di rapire i termini di iscrizione alla Selezione”.

Prosegue la segreteria: “Per quanto riguarda invece il secondo bando nello specifico l’operaio Esperto Meccatronico Bus opera all’interno dei depositi e delle officine di AMT dislocate nel territorio metropolitano: Sestri Levante, Carasco, Rapallo, Savignone e Campo Ligure. Deve saper usare una strumentazione diagnostica specifica, attrezzature meccaniche tipiche di Officina e strumenti di precisioni per le attività di manutenzione programmata e correttiva prevalentemente su Autobus o automezzi”.

I requisiti, i modi di partecipazione e l’iter di selezione sono visibili sul sito di Amt e su quello di OR.S.A. TPL Genova: www.orsagenovasindacato.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...