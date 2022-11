Anziano finisce fuori strada. Auto recuperata dai vigili del fuoco

È successo nel pomeriggio a Testana di Avegno. L’uomo è in buone condizioni di salute

Nel tardo pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco di Rapallo hanno soccorso un anziano signore che, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada. L’incidente è avvenuto in località Testana di Avegno. I Vigili del fuoco hanno estratto il signore che comunque risultava in buone condizioni di salute, tanto che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Successivamente i Vigili del fuoco hanno collaborato per il recupero del mezzo e messo in sicurezza l’area. Sul posto alche i carabinieri di Uscio oltre la croce Verde di Recco.

