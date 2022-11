Oggi, 15 novembre, scatta l’obbligo di catene a bordo su alcune strade e autostrade. Ecco quali

L’obbligo catene da neve non è valido su tutte le strade e autostrade del nostro territorio, ma solo su quei tratti stradali ove sia presente un cartello con una ruota catenata. In questo caso, disciplinato dall’articolo 6 del Codice della Strada, l’automobilista dovrà obbligatoriamente avere a bordo catene da neve o aver dotato la propria vettura di pneumatici invernali. È sempre opportuno controllare online se sul tratto di strada che si dovrà percorrere sarà in vigore o meno questo obbligo

Anas ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade statali della Liguria maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

Nel dettaglio, l’obbligo interesserà la strada statale 1 ‘Via Aurelia’ da Riccò del Golfo (km 421,813) a Sestri Levante (km 470,800), la SS 1 Var A ‘Variante della Spezia’, la SS 20 ‘del Colle di Tenda e di Valle Roja’ da Fanghetto (km 133,782) a Porra (km 138,200), la SS 28 ‘del Colle di Nava’ da Ponte di Nava (km 94,944) a Svincolo Cesio (km 118), la SS 28 Var ‘Variante di Chiusavecchia’, la SS 28 Var/A ‘Variante di Pieve di Teco’, la SS 29 ‘del Colle di Cadibona’ da Piana Crixia (km 115,150) fino a San Giuseppe di Cairo (km 132,650), la SS 29 Var ‘Variante di Carcare e collina di Vispa’, la SS 30 ‘di Val Bormida’ dal confine Interregionale (km 67,850) a Piana Crixia (km 68,760), la SS 35 ‘dei Giovi’, la SS 45 ‘di Val Trebbia’ da Genova (km 10,800) a Gorreto km 53,729, la SS 62 ‘della Cisa’ da Sarzana (km 0) al confine interregionale (km 7,950), la SS 225 ‘della Fontanabuona’, la SS 334 ‘del Sassello’, la SS 453 ‘della Valle Arroscia’, la SS 456 ‘del Turchino’, la SS 523 ‘del Colle di Cento Croci’, la SS 582 ‘del Colle di San Bernardo’, la SS 586 ‘della Valle dell’Aveto’ da Rezzoaglio (km 30,445) a Carasco (km 67,760) e la SS 654 ‘della Valle di Nure’.

L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale. Durante il periodo di validità del provvedimento i ciclomotori e i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di precipitazioni nevose in atto.

L’obbligo catene a bordo è valido anche per le tratte autostradali. Nello specifico, a partire dal 15 novembre di ogni anno, sui tratti autostradali maggiormente soggetti al rischio di precipitazioni nevose sarà obbligatorio avere a disposizione le catene da neve da montare al momento opportuno o aver già installato le gomme invernali. Anche in questo caso sul tratto autostradale oggetto dell’obbligo catene da neve sarà presente l’apposita segnaletica presente anche nelle stazioni di ingresso.

Ecco le autostrade liguri interessate

Tra il 15 novembre e il 15 aprile sono obbligatorie le catene o gli pneumatici da neve sulla A7 Genova-Serravalle tra Serravalle e Bolzaneto e sulla A26 tra l’allacciamento con la A10 fino all’allacciamento con la statale del Sempione, per quanto riguarda le tratte di competenza Aspi.

Nello stesso periodo sono obbligatorie le catene o gli pneumatici da neve anche sulla A15 della Cisa e sulla A6 Torino-Savona tra Carmagnola e Bivio A6/A10 in entrambe le direzioni.

Le sanzioni

Ignorare l’obbligo di circolazione con pneumatici termici o catene a bordo, sulle strade dove è previsto, può costare una multa (art. 7 e 14 del C.d.S.): da 41 a 168 € nei centri abitati; da 84 a 335 € su autostrade, strade extraurbane principali o assimilate.

La contravvenzione comporta anche l’obbligo di fermare il mezzo (art. 192). Sarà possibile proseguire la marcia solo dopo aver montato almeno le catene. In caso contrario verranno decurtati anche 3 punti dalla patente con possibile fermo del veicolo finché non sarà in regola. Esiste anche la possibile aggravante della guida pericolosa (in città), che aggiunge 39 € di multa e la decurtazione di 5 punti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...