Tre milioni di euro per la riqualificazione della scuola elementare Montegrappa di via San Marino

Gara a fine anno. Piciocchi: Il massimo che potevamo ottenere dal PNRR per un singolo intervento nell’ambito dei finanziamenti per le “Rigenerazioni urbane”

Tre milioni di euro per la riqualificazione dell’Istituto comprensivo San Francesco da Paola, nello specifico per la scuola Montegrappa di via San Marino, nella zona di Granarolo. Il finanziamento è stato confermato dall’assessore al Bilancio e Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, durante la seduta del consiglio comunale di oggi, rispondendo ad un articolo 54, presentato dalla consigliera Monica Russo del Pd.

«I lavori- ha spiegato Piciocchi- riguarderanno il risanamento delle facciate, le superfici intonacate e le relative tinteggiature; il rifacimento delle coperture piane, con nuove impermeabilizzazioni; la costituzione di porte interne, e la revisione delle vie di esodo, delle scale e dei corridoi; manutenzione dei servizi igienici; revisione degli impianti elettrici, illuminazione di emergenza, rilevazione fumi; impianto di allarme con diffusione sonora, impianto idrico antincendio, finalizzato all’adeguamento della normativa di prevenzione incendi e presentazione della relativa Scia antincendio. Contiamo di bandire la gara entro fine anno. È massimo che potevamo ottenere dal PNRR per un singolo intervento nell’ambito dei finanziamenti per le “Rigenerazioni urbane”. Abbiamo inoltre avviato un tavolo con la Direzione scolastica provinciale- ha concluso Piciocchi- per ragionare insieme ai dirigenti di tutti gli istituti comprensivi sulle necessità che hanno e assecondarle. Una collaborazione tra Comune e Dirigenza scolastica concreta»

