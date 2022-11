Incidente nel raccordo A12/A7, ferite tre persone tra cui un bambino

È avvenuto alle 2 di questa notte. Le ambulanze hanno trasportato gli adulti al San Martino e al Villa Scassi

L’incidente è avvenuto nel tratto in cui l’autostrada A12 si immette nella A7. Il 118 ha inviato l’auto medica Golf 3 e tre ambulanze: Nv Moresco, Croce Verde di Quarto e Croce Gialla. È stata quest’ultima a trasportare il minore ferito in codice giallo all’ospedale pediatrico Gaslini mentre le altre due hanno portato gli adulti uno all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena e l’altro al San Martino, anche loro in codice giallo.

Sul posto la Polizia Stradale e i tecnici di autostrade per ripristinare la viabilità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...