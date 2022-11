La Polizia locale scopre un altro laboratorio delle false griffe. LE FOTO

Questa mattina personale del Reparto Sicurezza Urbana, dopo alcuni giorni di attività d’osservazione e pedinamento, ha effettuato una perquisizione domiciliare in Salita di San Paolo. E ha trovato etichette, macchine da cucire e tutto l’armamentario necessario alla contraffazione

Una stanza risultava adibita a vero e proprio laboratorio di produzione generi di abbigliamento con marchio apocrifo

All’interno dell’appartamento vi era un soggetto gravato da precedenti di polizia afferenti reati di contraffazione/produzione di generi con marchio contraffatto.

L’operazione portava al sequestro di materiale per la contraffazione, 2900 etichette riportati i più noti marchi di abbigliamento e attrezzature per la produzione, macchine da cucire, rocchetti di filo di vari colori, ferri da stiro colla per abbigliamento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...