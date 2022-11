Distacco dai prospetti della scuola di via Opisso, Piciocchi: «Non ci sono problemi statici»

L’edificio, vincolato, è solo in parte proprietà del Comune. L’intervento sarà inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici. Saranno rimosse le piastre funebri per gli annunci mortuari

“Il rifacimento dei prospetti della scuola di via Opisso a Pegli è un intervento impegnativo in quanto l’edificio è vincolato dalla Soprintendenza e non è interamente di proprietà comunale. Ma ci stiamo lavorando e l’intervento sarà inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici. In ogni caso voglio rassicurare che la scuola non presenta problemi statici”. È la risposta del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi all’interrogazione a risposta immediata presentata oggi dal consigliere di Fratelli d’Italia Francesco De Benedictis relativamente alle condizioni dell’edificio che ospita tre scuole: la materna “Albero Azzurro”, la primaria “Giovanni Pascoli” e l’asilo privato “Lorenzo Stallo”.

Al consigliere che chiedeva di essere aggiornato circa le azioni del Comune rispetto allo “stato di degrado delle facciate dell’edificio, con evidenti distacchi di intonaco”, l’assessore ha spiegato che dopo i distacchi di intonaco avvenuti lo scorso 1° settembre “ci siamo subito attivati con un primo intervento di messa in sicurezza attraverso la realizzazione di una ‘mantovana’. Successivamente, il 24 ottobre, è stato eseguito un sopralluogo dal quale è emersa la necessità di procedere con un’attività di rifacimento dei prospetti della scuola. Un intervento impegnativo – ha commentato Piciocchi – in quanto l’edificio è vincolato dalla Soprintendenza. Voglio precisare che la scuola non presenta problemi statici e l’intervento di ristrutturazione sarà inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici”.

In copertina: la foto dell’intervento dei Vvf avvebuto il 1º settembre

Infine, alla richiesta del consigliere De Benedictis di rimuovere dall’ingresso della scuola le plance funebri data la presenza in altri siti non distanti degli annunci mortuari, l’assessore Piciocchi ha assicurato che si attiverà con gli uffici competenti per la loro eliminazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...